Власти в Дагестане опровергают информацию о подрыве или теракте на газопроводе

Огонь достигал 15 метров в высоту. Фото: ГУ МЧС оп Дагестану.

Глава Кизилюрта назвал домыслами версии о терактах или подрыве газопровода. По его словам, единственная установленная на данный момент причина – технический сбой.

«В социальных сетях уже начала распространяться волна тревожных слухов, – обратился Саид Маматханов к своим подписчикам. – Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос».

Между тем, уже известно, что причиной взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация трубы. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов.

Напомним, три взрыва и возгорание высотой 15 метров произошло в 19.45 мск на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм в городе Кизилюрте. К счастью,в ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Огонь потушили.

Власти экстренно эвакуировали население. Сейчас они уже возвращаются домой. Дома и имущество местных жителей не пострадало.

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