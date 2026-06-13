Студенческая 3D-модель поможет воссоздать сгоревший Никольский храм в Ессентуках

Цифровая модель храма ускорит проектные работы. Фото: сайт Никольского храма

В Ессентуках прошло экстренное совещание по восстановлению Свято-Никольского храма, сгоревшего утром 11 июня. Глава города Владимир Крутников встретился с духовенством, чтобы обсудить первые шаги.

Отец Стефан рассказал, что мощи святителя Николая, покровителя храма. не пострадали. Это воспринимается верующими как знак: небесный заступник не оставил приход.

Сам священник признался, что восхищён жителями города. После пожара люди сами, без команд и приказов, пришли на пепелище и навели порядок. Убирали мусор, разбирали завали, даже асфальт мыли с мылом.

Архитекторам и проектировщикам, которые будут воссоздавать утраченное здание, сильно упростит задачу цифровая модель хама.

«Есть 3D модель, которую готовил один из студентов архитекторов. Это сильно упростит задачу по созданию проекта. У духовенства есть также полное описание внутреннего убранства», - рассказал Владимир Крутников в соцсетях.

По словам мэра Ессентуков, очень много предпринимателей готовы оказать посильную помощь - и деньгами, и материалами, и техникой.

Пока проект не готов и строительство не началось, поступило предложение установить на месте сгоревшей церкви небольшую часовню.

Глава Ессентуков поблагодарил жителей за веру, сплочённость и готовность помочь друг другу в трудную минуту.

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