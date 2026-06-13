Утром 11 июня 2026 года в Ессентуках случилась трагедия - полностью выгорел Свято-Никольский храм, который был не только духовным центром, но и памятником культурного наследия. «КП-Северный Кавказ» писала, как разворачивались события. Пожар в деревянной церкви, расположенной в центре Ессентуков, вспыхнул ранним утром. Огонь распространялся быстро: здание было полностью деревянным, возраст церкви – 200 лет. К моменту прибытия пожарных кровля уже обрушилась. Потушить пламя удалось лишь спустя несколько часов, но спасать было уже нечего, храм выгорел практически полностью.
К счастью, никто из людей не пострадал. Однако утрата для верующих оказалась невосполнимой. Свято-Никольская церковь была не просто рядовым приходом, она являлась объектом культурного наследия и любимым местом молитвы для многих поколений ессентучан.
Протоиерей Стефан Фещенко обратился к прихожанам со словами утешения и пообещал, что храм будет восстановлен.
«Мы будем восстанавливать этот храм. Также деревянным, на том же месте, в том же виде. Это памятник культурного значения был и, понятно, этот памятник не уничтожен полностью. Часть храмового комплекса сохранена», - говорит настоятель.
По словам священника, проектирование займёт не менее полугода. Работа предстоит сложная: не каждый проектный институт возьмётся за восстановление исторического облика, и не каждый архитектор сможет точно воспроизвести утраченное здание.
Пока готовится проект и собираются пожертвования, на месте сгоревшей церкви появится временное сооружение.
Видео: соцсети Никольского храма
«В планах здесь, на этом месте, пока готовится проект, пока мы будем собирать пожертвования, поставим временное сооружение, утеплим, здесь будем совершать богослужения и восстанавливать храм», - говорит протоиерей.
Это позволит проводить службы и не оставлять верующих без духовной поддержки.
«Это горе нас всех объединило. Мы посмотрели в глаза друг другу и поняли, что можем многое. Дорогие мои братья и сёстры, мне кажется, наша община стала ещё дружней и сильней. Прошу вас не оставлять храм. Общими усилиями мы его восстановим», - обратился отец Стефан к прихожанам.
Прихожане не остаются со своей бедой один на один. Создана специальная инициативная группа, которая займется восстановлением храма. В нее вошли представители духовенства, предприниматели, казаки. К работам планируют приступить после оценки последствий возгорания.
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