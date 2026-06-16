Построенная казаками в 1826 году Никольская церковь сгорела в Ессентуках. Фото: предоставлено КП

В конце прошлой недели, 11 июня, в Ессентуках сгорела деревянная Свято-Никольская церковь. Ее построили казаки в 1826 году – все 200 лет службы здесь не прекращались. Это первая православная церковь города, пережившая революции и войны. Ее не закрывали даже в самые трудные для православия времена.

Огонь, быстро распространившийся по храму, уничтожил всю церковную утварь, в том числе икону Ильи Пророка – реликвию одной из местных семей.

Жительница Ессентуков Ольга рассказала корреспонденту «КП – Северный Кавказ», что для ее семьи эта церковь была родной. Помолиться сюда приходили все ее предки, начиная с прадеда, казака Петра Воликова.

Ее семья и передали в храм икону Ильи Пророка, на которой было две трещины: одна появилась во время Великой Отечественной войны, а вторая – в трудный момент для семьи. Ольга говорит, что для них утрата стала невосполнимой.

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