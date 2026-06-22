Тело утонувшего мужчины нашли в реке Сулак в Дагестане

Утонувшего мужчину нашли в Дагестане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кумторкалинском районе Дагестана нашли тело утонувшего мужчины. Инцидент произошел на реке Сулак. Сотрудники МЧС получили информацию о трагедии на водном объекте. На место выехали восемь человек личного состава и одна единица техники.

«Спасателями произведено обследование акватории. Около 20:00 тело погибшего мужчины было обнаружено и извлечено из воды. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Причины и обстоятельства несчастного случая выясняются», – сообщили в МЧС Дагестана.

Ранее стало известно, что днем 21 июня 2026 года в Дербенте утонул 14-летний подросток. Мальчик плавал в Каспийском море в районе одного из ресторанов. Одновременно с этим продолжаются поиски восьмилетнего ребенка в Ингушетии, которого снесла река, когда он прыгнул спасать друга.

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