Глава Ставрополья поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в Пятигорске

Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников краевого УФСБ за предотвращение теракта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам управления ФСБ по Ставрополью за предотвращение теракта в Пятигорске. Преступление готовилось в отношении сотрудников силовых структур при участии украинских кураторов.

«Выверенная, быстрая и точная работа наших спецслужб сорвала замыслы врага. Благодаря ставропольским защитникам безопасности и правопорядка подозреваемые задержаны, пострадавших нет. Ведутся необходимые действия», - написал глава региона в своих соцсетях.

Напомним, 23 июня в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали двух женщин, планировавших теракты против правоохранителей. У них изъяли самодельные взрывные устройства мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Подозреваемые заключены под стражу.

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