Шестой день поисков упавшего в реку КЧР туриста результатов не принёс

Сегодня в зону обследования попал участок от места происшествия до аула Каменомост. Фото: МЧС по КЧР

Поиски туриста из Москвы, которого унесло течением реки Учкулан продолжаются. Сегодня в поисках участвовали 69 человек, было задействовано 13 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесии.

«Сегодня в зону обследования попал участок от места происшествия до аула Каменомост. Поиски результатов не дали», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Карачаевском районе КЧР на реке Учкулан опрокинулся катамаран с двумя туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа свой сплав не регистрировала в подразделениях МЧС России.

Между тем, известно, что из-за сложной местности к поискам пропавшего мужчины допущены только подготовленные спасатели. В первые дни поисковой операции задействовали более 140 человек, в том числе волонтеров, спасателей МЧС и местных спортсменов, но сейчас это число значительно сократили.

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