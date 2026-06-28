Дагестан и Чечня получат компенсацию за траты на помощь пострадавшим от потопа

Многие люди лишились всего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Весной республики Северного Кавказа столкнулись с разрушительными наводнениями. Больше всего проблем стихия создала в Дагестане и Чечне. На ликвидацию последствий разлива рек в июне правительство России выделило из резервного фонда более 2,8 млрд рублей.

Теперь кабмин распорядился дополнительно направить 385 млн рублей на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Сюда войдут траты субъектов на оказание единовременной материальной помощи и финансовой поддержки жителей, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости.

Напомним, с конца марта Кавказ заливали дожди. Это привело к масштабным повреждениям домов, дорог, мостов, учреждений образования, медицинских организаций, коммунальной инфраструктуры.

Кстати, активно поддерживает Дагестан и певица Жасмин с супругом. Они оказывали адресную помощь и затем выделили 250 млн рублей. Сейчас они пожертвовали аналогичную сумму.