Грузия учредила орден в честь погибшего при спасении друга мальчика из Ингушетии

Грузинская делегация. Фото: стоп-кадр видео со страницы министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия

В Грузии учредили новую государственную награду – орден «Кавказское мужество». Она посвящена памяти восьмилетнего мальчика из Ингушетии, который погиб при попытке спасти утопающего товарища.

Информацию о появлении награды в ходе визита озвучила делегация Совета старейшин Грузии на встрече с руководством республики. Глава Миннаца Руслан Мизиев рассказал, что орден будет вручаться за выдающийся вклад в укрепление межнациональной дружбы, мира и согласия среди народов Кавказа.

В рамках своего приезда грузинские старейшины встретились с Советом старейшин Ингушетии. Гости также побывали в семье погибшего ребенка, чтобы выразить родителям соболезнования и глубокое уважение к подвигу их сына, ставшему примером мужества для всего региона. Делегация почтила память защитников Отечества, возложив цветы в парке Победы в Магасе, чем подчеркнула общую историческую судьбу кавказских народов. Кроме того, программа визита включала экскурсию в стометровую башню Согласия, где расположен самый высокий этнографический музей страны.

Напомним, трагедия произошла 15 июня в районе реки Сунжа у города Карабулак, где пропали двое детей. Одного мальчика очевидцы успели вытащить из воды, а второго унесло течением. В масштабных поисках участвовали тысячи добровольцев из республик Северного Кавказа, а также волонтеры из Грузии, Узбекистана и Таджикистана. Тело школьника было найдено 22 июня в русле реки неподалеку от улицы Калиматова в городе Сунжа.

В республике в честь маленького героя назовут школу и детский парк.

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