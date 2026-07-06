Ценой собственной жизни Хизир спас тонущего в реке Сунжа товарища. Фото: стоп-кадр видео МЧС по РИ

«Есть поступки, которые навсегда остаются в памяти народа». Так на Кавказе вспоминают подвиг восьмилетнего мальчика Хизира. Ценой собственной жизни он спас тонущего в реке Сунжа товарища. В память о юном герое в селе Троицком и городе Сунжа два объекта будут носить его имя.

Трагедия, произошедшая 15 июня в окрестностях Карабулака, потрясла весь Северный Кавказ. Хизир с друзьями пошел к реке Сунжа. Один из товарищей поскользнулся и упал в бурный поток воды. Хизир сразу бросился ему на помощь. Третий друг побежал за подмогой. Упавшего мальчика чудом удалось спасти – он зацепился за корни деревьев. Но самого Хизира стремительном течением унесло под воду.

Тело восьмилетнего мальчика нашли в Ингушетии

На поиски ребенка съехались волонтеры и простые неравнодушные жители со всех республик Северного Кавказа. Восемь дней почти 25 тысяч человек отчаянно искали мальчика. Они стояли по пояс в ледяной горной реке, разгребали мусор, не спали ночами, рисковали своим здоровьем.

Восемь долгих дней семья мальчика не знала ничего о его судьбе. И только 22 июня ближе к вечеру тело наконец удалось найти.

Хизира проводили в последний путь в этот же день до захода солнца, как того требует мусульманская традиция. Вместе с его семьей скорбел весь Кавказ. Люди говорили, что Хизир – настоящий герой и его поиски объединили всех мусульман.

Власти направили в МЧС России документы для рассмотрения вопроса о посмертном награждении Хизира. Фото: МЧС по РИ

Со слезами на глазах дедушка Хизира поблагодарил всех, кто искал мальчика. Он назвал братьями каждого, кто пришел на помощь, независимо от национальности и веры.

В память о маленьком герое глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решил назвать его именем школу №2 в сельском поселении Троицкое и детский парк отдыха в городе Сунжа:

«Такие поступки напоминают нам, что мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради других не имеют возраста. Уверен, что память о нем будет жить не только в сердцах близких, но и в этих местах, где будут расти и воспитываться новые поколения».

Помимо этого, власти направили в МЧС России документы для рассмотрения вопроса о посмертном награждении Хизира за его подвиг.

«Хизир прожил совсем короткую жизнь, но оставил после себя пример настоящего мужества, который навсегда останется в памяти жителей Северного Кавказа и многих регионов России. Хочу еще раз искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в поисках. В эти дни мы вновь увидели, что чужой беды для нас не бывает».

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