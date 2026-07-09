В Шпаковском округе Ставрополья ввели зону ЧС после атаки БПЛА ночью 9 июля

Зоной ЧС признана вся территория хутора Вязники. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края издала постановление № 822 от 9 июля, в котором определены границы зоны чрезвычайной ситуации на территории хутора Вязники. Это решение стало следствием взрыва и пожара на промышленном объекте, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля 2026 года в результате атаки беспилотников.

Согласно документу, вся территория хутора Вязники признана зоной ЧС, а пострадавшим объектом обозначена промышленная площадка по адресу: улица Первомайская, 1а. Подписал постановление глава округа Игорь Серов.

Документ был принят в рамках введения режима ЧС в Шпаковском муниципальном звене краевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Местные службы переходят в режим ликвидации последствий. Произошедшее официально квалифицировано как техногенная чрезвычайная ситуация, связанная с атакой БПЛА, а не как бытовой пожар.

В администрации подчеркнули, что речь идет о последствиях взрыва и возгорания на промышленном объекте, что создает юридическую основу для оценки ущерба, обследования территории, расчета затрат на восстановление и возможных решений по компенсациям и ремонту.

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