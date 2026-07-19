Жителей хутора Вязники на Ставрополье эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА

На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей ближайших к горящей промзоне домов эвакуировали. Ночью 19 июля на Ставрополье отразили атаку вражеских беспилотников. Пожары вспыхнули на севере Ставрополя и в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа.

В качестве меры предосторожности людей, которые находились ближе всего к горящим промышленным объектам в Вязниках перевели в безопасное место.

«На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

На промышленных объектах продолжают тушить пожары. На месте работают пожарные и другие экстренные службы. До Ставрополя могут доноситься звуки детонации опасных веществ.