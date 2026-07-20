Зараженные окорочка стали причиной массового отравления на Ставрополье

Окорочками отравились посетители гостиничного комплекса на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какими продуктами отравились посетители базы отдыха на Ставрополье. Оказалось, в отельный комплекс попали зараженные окорочка из Невинномысска. В итоге 80 человек с симптомами пищевого отравления пришли к врачам. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ» собственный источник.

«Это обычные окорочка. Бедро, части тушек с хребтом замороженные. Производителя, конечно, проверять будут. Может быть, даже уголовное дело передадут в Невинномысск. Но это пока точно сказать нельзя», – рассказал нам источник, близкий к ситуации.

Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в продукции отельного комплекса. По данным ведомства, база отдыха не работает с 13 июля – когда начались жалобы отдыхающих на отравление. Следователи СУ СКР по Ставропольскому краю продолжают расследование уголовного дела, прокуратура следит за разбирательством.

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