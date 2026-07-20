Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки после гибели ребенка на Эльбрусе

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела гибели ребенка на Эльбрусе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проведения проверки после гибели 11-летнего ребенка в Кабардино-Балкарии. Мальчик с отцом сорвались при восхождении на восточную вершину Эльбруса. На высоте примерно 4200 метров они сорвались вниз. Сын погиб на месте, а отца с травмами спасли.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике А.М. Фишману представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как стало известно, отец и его сын уже не первый раз пытались взобраться на гору. В прошлом году они почти взошли на Эльбрус, но не дошли до вершины 300 метров. В этом году поход повторили. Мужчина с мальчиком шли вдвоем, регистрацию не проходили.

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