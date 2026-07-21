На Ставрополье потушили пожар в промзоне после атаки БПЛА

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Спасатели успешно ликвидировали пожар в промышленной зоне Ставропольского края, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Пожар в Вязниках полностью потушен. Пожарные-герои проделали колоссальную работу», – написал Владимиров в социальных сетях.
Напомним, 19 июля губернатор Ставрополья сообщил о том, что в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на севере Ставрополя возникли два очага возгорания из-за атаки украинских БПЛА. Погибших и пострадавших не зафиксировано, уверил Владимиров.
Ранее в район ЧП выезжали специалисты минприроды Ставрополья. Они отобрали пробы воздуха для лабораторного анализа. Это необходимо, чтобы проверить его качество.
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