На Ставрополье потушили пожар в промзоне после атаки БПЛА

Пожарные-герои выполнили титаническую работу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели успешно ликвидировали пожар в промышленной зоне Ставропольского края, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Пожар в Вязниках полностью потушен. Пожарные-герои проделали колоссальную работу», – написал Владимиров в социальных сетях.

Напомним, 19 июля губернатор Ставрополья сообщил о том, что в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, а также на севере Ставрополя возникли два очага возгорания из-за атаки украинских БПЛА. Погибших и пострадавших не зафиксировано, уверил Владимиров.

Ранее в район ЧП выезжали специалисты минприроды Ставрополья. Они отобрали пробы воздуха для лабораторного анализа. Это необходимо, чтобы проверить его качество.

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