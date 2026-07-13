Дроны атаковали промышленную зону ночью 13 июля 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края удалось локализовать пожар, начавшийся после атаки беспилотников. Дроны атаковали промышленную зону ночью 13 июля 2026 года. Как сообщает губернатор региона Владимир Владимиров, сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать возгорание.

Режим беспилотной опасности действовал на Ставрополье около четырех часов – с 1:12 до 5:16. Все это время силы ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА. О пожаре в хуторе Вязники стало известно около трех часов ночи. На место тут же выехали пожарные расчеты и глава муниципалитета Игорь Серов.

Днем в округе ввели режим ЧС локального характера. Он действует по границе хутора Вязники. Постановление подписала местная администрация.

Также в район ЧП выезжали специалисты минприроды Ставрополья. Они отобрали пробы воздуха для лабораторного анализа. Это необходимо, чтобы проверить его качество.

«Специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга взяли пробы воздуха для лабораторного исследования. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», – сообщили в ведомстве.

Тем временем пожарные работают на месте весь день. К 17:13 стало известно, что огонь локализовали. Сотрудники МЧС продолжают проливку территории и ликвидируют оставшиеся очаги пламени. В результате пожара один человек пострадал. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

«Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Это уже второй пожар на промпредприятии в хуторе Вязники за последние дни. Предыдущий случился в ночь на 9 июля – тогда силы ПВО тоже отражали атаку БПЛА.

Обошлось без жертв и разрушений, но жителей соседней улицы эвакуировали. К полудню огонь локализовали.

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