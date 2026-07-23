Свято-Никольский храм восстановят в Ессентуках к Успению Пресвятой Богородицы

Специалисты уже провели лазерное 3D-сканирование объекта. Фото: соцсети главы города.

В Ессентуках сегодня провели очередное совещание по вопросу восстановления Свято-Никольского храма, сгоревшего 11 июня. Как сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Владимир Крутников, специалисты уже провели лазерное 3D-сканирование объекта.

По его словам, это позволит разработать проект восстановления с максимальной точностью. Теперь команда приступит непосредственно к созданию проектной документации.

«Посмотрел, как идут работы на временном храме. Всё движется по графику – планируется завершить строительство к концу августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Эта дата выпадает на 28 августа 2026 года», – рассказал Крутников.

Напомним, построенная казаками в 1826 году Никольская церковь сгорела в Ессентуках. Это первая православная церковь города, пережившая революции и войны. Ее не закрывали даже в самые трудные для православия времена.

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