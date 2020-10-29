В Северной Осетии посадили в тюрьму тирана-мужа, укравшего себе невесту

Наказать мужчину помогли правозащитники

Во Владикавказе (Северная Осетия) суд отправил в тюрьму похитителя невесты, угрожавшего ей убийством за побег. В сентябре 2019 года 30-летний Тамерлан Сланов украл, как бывает на Кавказе, понравившуюся девушку — 25-летнюю Валентину Габараеву. Все начиналось вполне радужно — вроде бы жили вместе, налаживая семейный быт. Но через месяц начались побои и девушка поняла, что стала заложницей тирана.

В ночь с 6 на 7 октября 2019-го Тамерлан вернулся домой нетрезвым и услышал, что невеста собралась к родителям. Слова расценил неуважением и попыткой к бегству, за что отобрал у Валентины телефон и насильно запер дома.

-Из-за того, что я повернулась спиной к нему, он начал бить, толкать меня. Я начала громко плакать. На что он мне сделал замечание, что соседи услышат, - рассказывала девушка. - Он оскорблял меня, унижал и заявлял, что если я уйду, он будет причинять вред мне и моим родственникам и никто не узнает, что это был он, что он опозорит меня перед моими родными.

От жизни взаперти с садистом Валентину спас случай. Утром 7 октября, пока «жених» спал, избитая девушка высунулась в окно и осмелилась попросить помощи у прохожих на улице. Когда приехала полиция только проснувшийся Тамерлан не сразу понял, что это за ним. Добиться возбуждения уголовных дел девушке помогли правозащитники.

В суде Сланов предстал обвиняемым по статьям «Угроза убийством» (статья 119 УК РФ), «Незаконное лишение свободы» (статья 127 УК РФ) и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ). Последнюю завели после его повторного нарушения ПДД, уже будучи под следствием — только в этом Тамерлан и сознался.

Но решением Советского суда города Владикавказ его признали виновным по всем трем эпизодам и назначили наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

КСТАТИ

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