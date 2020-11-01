«Разрешения спрашивать не будем»: Жириновский резко ответил Кадырову

Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Рамзана Кадырова

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский резко ответил главе Чечни. Требование Рамзана Кадырова извиниться за сказанное на тему резонансных событий во Франции политик посчитал возмутительным. В эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube Жириновский пояснил, что вообще удивлен заявлением главы Чеченской республики, потому как просто выразил свое мнение, а не обращался к нему лично. А также напомнил, что «Россия – светское государство».

- Мы ни у кого разрешения спрашивать не будем, когда и что нам говорить. Я с самого начала говорил — никого оскорблять нельзя, а тем более никого убивать нельзя, - убежден Владимир Вольфович.

Еще Жириновский потребовал от Кадырова назвать имена тех, кому продавали мандат ЛДПР до выборов, с его слов. А с этим и извинения перед всеми, кто на деле не покупал и не продавал мандаты.

- Он все в кучу свалил и опять указывает, кому что делать, какие депутаты, какие выборы. Зачем он это все в кашу, так сказать, вываливает? Я его не трогаю! И Чечню тоже! – ответил политик.

Напомним, история началась с критики Кадырова речи Эммануэля Макрона, поддержавшего свободу слова после теракта в Париже. В городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября учителя истории обезглавил 18-летний мусульманин с чеченскими корнями за демонстрацию карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда во время урока.

Глава Чечни обвинил президента Франции в «провоцировании терроризма», расценив его заявление о борьбе с экстремизмом в исламе с проецированием карикатур на ратушу города Монпелье «подталкиванием людей на преступления».

Затем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Жириновский назвал слова Кадырова в адрес Макрона неуместными, отметив, что руководители субъектов не должны вмешиваться в вопросы внешней политики, а комментариев в поддержку террористических действий не должно быть вообще.

В ответ глава Чечни потребовал от лидера ЛДПР извинений и обратился с предупреждением: «Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После заявлений Макрона экстремисты провели во Франции пять атак. Первым и самым громким стал теракт в Ницце, где фанатик с ножом убил троих посетителей католической базилики Нотр-Дам. Власти страны вынуждено объявили о введении антитеррористического плана.

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