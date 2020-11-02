«Хотел пригласить тебя в душ»: Айза Анохина снялась в откровенном клипе Олега Майами

Фото: кадр из клипа Олега Майами «В душу»

Девушка Олега Майами, чеченская светская львица, телеведущая и экс-супруга Гуфа Айза Анохина снялась в новом, достаточно откровенном клипе певца. На кадрах музыкального видео «В душу» она показала красоту своего бюста и свою глубокую привязанность к избраннику.

В песне Олег Майами играет словами «я хотел пригласить тебя в душ» и «хотел пригласить тебя в душу». Его влюбленность в лирическую героиню, которую и играет Айза, демонстрируется на кадрах, окрашенных в алую палитру, снятых в душе. В метафорической «душе» исполнителя — Айза, с которой Майами целуется... И не только.

Публика высоко оценила новый трек, хоть он и получился коротким. Слушатели отметили, что песня попала «в душу», а текст получился пронзительным. Правда выбор Айзы в качестве героини понравился далеко не всем: часть публики посчитала, что дива слишком искусственно выглядит. Многих оттолкнули накачанные губы звезды, а другие подчеркнули, что телезвезда будто играет чувства.

Кстати роман между Олегом и Айзой многие считают пиаром, несмотря на все публичные заявления самих звезд. Анохина недавно даже опубликовала не слишком скромные фотографии, позже заявив, что снимки предназначались для Майами в минуту разлуки. Слив фото вызвал бурный скандал и широкое обсуждение. Однако фанаты до сих пор отказываются верить в искренность чувств, связывающих пару.

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