Хабиб вернется за 30-й победой: менеджер намекнул на возобновление карьеры бойца

Хабиб Нурмагомедов может вернутся в октагон Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чемпион UFC в легком весе и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов может вернуться, чтобы провести еще один бой. На это очень явно намекнул менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз.

В его Twitter появилась очень красноречивая запись: «30–0». Для Нурмагомедова это не просто цифра — это мечта его скончавшегося отца и тренера Абдулманапа Магомедовича.

В беседах с журналистами, в частности с корреспондентом «КП - Северный Кавказ», отец легендарного спортсмена делал акцент на том, что идеальное окончание карьеры для Хабиба — 30 побед без поражений, с красивым завершением, возможно даже турниром UFC в Москве, на «Лужниках».

Сейчас Нурмагомедов остановился на отметке в 29 побед. Велика вероятность, что боец не сможет усидеть на месте и все же захочет вернуться в октагон. Ведь о завершении карьеры Хабиб объявил на самом ее пике, в идеальной форме. Возраст и физические кондиции позволяют ему еще как минимум пару лет оставаться единственным и непобедимым триумфатором на самом высоком уровне.

Более того, боссы UFC после ухода Хабиба не стали объявлять его пояс в легком весе вакантным. Дэйна Уайт понимает, что Нурмагомедов — самый узнаваемый и самый кассовый спортсмен в его обойме. И готов сделать все, чтобы он продолжил выступать под эгидой промоушена.

Поэтому, после заявления Абдель-Азиза шансы на возвращение Нурмагомедова становятся более, чем реальными. Дагестанец проведет еще как минимум один бой, чтобы исполнить мечту отца и порадовать фанатов. Вопрос только в сопернике — сейчас очень сложно назвать легковеса, который даже на бумаге будет выглядеть достойным конкурентом Хабибу. Однако боссы промоушена наверняка имеют свои планы на этот бой: Тони Фергюсон, Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер — Уайт сможет найти соперника для своего фаворита. Остается лишь ждать окончательного решения самого чемпиона.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. Дагестанский Орел сказал, что после смерти отца ему трудно представить продолжение выступлений в смешанных единоборствах, ведь это была их общая мечта. После этого Нурмагомедов заявил о намерении стать тренером своей команды.

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