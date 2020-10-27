«Мечта сбылась»: Хабиб Нурмагомедов назван лучшим бойцом мира

Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом вне категорий Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мечта всей жизни Хабиба Нурмагомедова сбылась. Непобедимый чемпион после завершения карьеры возглавил список лучших бойцов мира вне весовых категорий. Он сдержал обещание, данное отцу.

— Это была работа всей моей жизни, — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав список. — Я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда.

Список лучших бойцов вне весовых категорий

Боец особенно отмечает роль наставника, друга и самого близкого человека неспроста — мечты о чемпионстве, а также о месте на вершине были для них общими. Именно из-за этого легендарный боец в ночь на 25 октября объявил о решении завершить карьеру — он не видит себя в октагоне без отца.

Глава UFC Дэйна Уайт сдержал обещание, данное Хабибу на пресс-конференции перед боем и выполнил его последнюю просьбу. Функционер заявлял, что результат Нурмагомедова и его беспроигрышная серия делают его величайшим бойцом MMA.

Напомним, что в ночь на 25 октября Хабиб не оставил ни шанса Джастину Гейджи. Нурмагомедов задавил соперника и задушил его приемом «треугольник» на второй минуте второго раунда.

Сейчас чемпион уже вернулся в Дагестан. По словам его дяди, семье нужно собраться, чтобы обсудить принятое решение и дальнейшие действия, а также отметить победу. И вспомнить добрыми словам Абдулманапа Нурмагомедова тоска по которому еще очень и очень сильна.

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