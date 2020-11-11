«Подумайте о близких»: Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам Фото: REUTERS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана с просьбой об осторожности. Боец подчеркнул, что бесшабашное нарушение правил на дороге, свойственное жителям республики — это проявление неуважения к родным и близким.

— Очень много у нас аварий на дорогах Дагестана. Прошу вас, не нарушайте правила дорожного движения! Прежде чем превышать скорость и нарушать, вспомните о своих близких. О тех людях, которые ждут вас дома, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Тем самым чемпион присоединился к акции МВД республики, в рамках которой известные в регионе люди призывают водителей к аккуратности и вежливости на дороге. Ранее с подобными заявлениями выступал «малыш Хасбулла» — маленький 18-летний дагестанец, невероятно популярный в TikTok. Видеообращение также записывали члены сборной республики по вольной борьбе.

Напомним, что в среду также появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в UFC. Менеджер чемпиона Али Абдель-Азиз намекнул, что спортсмен может вернуться за 30-й победой. Как и мечтал его отец.

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