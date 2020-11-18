«Хабиб будет драться за пояс»: глава UFC объяснил, почему чемпион вернется в октагон

Глава UFC Дэйна Уайт уверен, что Нурмагомедов вернется за 30-й победой Фото: REUTERS

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор и Дастин Порье не будут драться за пояс — титул не является вакантным и сохраняется за Хабибом Нурмагомедовым. Функционер верит, что дагестанец вернется в октагон. И у него есть серьезные аргументы.

— Давайте подумаем логически: недавно в Instagram Хабиб писал о том, что он в 47 раз за карьеру сдал допинг-тесты USADA, — цитирует Уайта MMAFighting. — Это было уже после боя с Гейджи. Ответьте мне на простой вопрос: зачем проходить тестирование, если завязал со спортом и не собираешься драться?

Дэйна уверен, что чемпион вернется за 30 победой в карьере. Тем более, что спортсмен находится на пике карьеры, в своей лучшей форме. И имеет все шансы торжествовать в юбилейном поединке, как и мечтал его отец.

Подтверждая серьезность своих намерений, Уайт отказывается считать пояс в легком весе вакантным. В беседе с репортерами он заявил, что ближайший громкий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье не будет титульным. Напомним, что схватку планируется провести 23 января на UFC 257.

— Хабиб вернется и будет драться за пояс. Я не знаю, что произошло тогда. Я не обращался к нему и сейчас не собираюсь его дергать. Мы никуда не спешим. Ему нужны каникулы, нужен отдых и время для размышлений, после всего, что случилось. Когда он будет готов, мы побеседуем. И я уверен, что он захочет продолжать, — заявил босс UFC.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, одержав 29 победу в профессиональной карьере. Джастин Гейджи был повержен без шансов. А триумфатор заявил, что не представляет себя в UFC без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, погибшего от последствий коронавируса в начале июля.

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