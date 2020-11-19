«Бычки на откорме и коровы»: Нурмагомедов удивил планами на жизнь после завершения карьеры

Хабиб рассказал, что не собирается возвращаться в UFC Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что собирается получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова. В ВУЗе он учился заочником и в следующем году выпускается. Но после 29 победы в октагоне решил посвятить обучению еще 5 лет.

Самое интересное, спортсмен увлечен сельским хозяйством! И уже купил себе скотину. Хабиб всерьез развивает собственное животноводство.

- У меня есть бычки на откорме и коровы. Занимаюсь сельским хозяйством. Не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте только начинал тренироваться, - поделился Нурмагомедов на встрече с молодежью в городе Дербент (Дагестан).

В большую политику Хабиб не стремится, говорит, хочет приносить пользу там, где может. А для этого, по его мнению, становиться политиком и не обязательно. И с боями Нурмагомедов завязывает. Считает, что добрался до своей вершины, а дальше «соревновательного интереса нет».

Напомним, что о завершении спортивной карьеры Хабиб заявил 24 октября после победы над Джастином Гэтжи. В 32 года боец из Дагестана одержал 29 викторий, не позволив ни одному оппоненту взять над собой верх. Впрочем, глава UFC Дэйна Уайт обнадеживает фанатов новостями о возвращении Нурмагомедова, полагая, что спортсмену на пике карьере захочется для ровного счета выиграть юбилейный 30 поединок. Как этого хотел бы его отец.

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