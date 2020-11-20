«Спасибо маме»: Хабибу Нурмагомедову подарили самую необычную медаль

Хабиб Нурмагомедов получил очень необычную медаль от фанатов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хабибу Нурмагомедову подарили самую необычную медаль. На встрече с фанатами в Дербенте чемпион UFC получил «награду» с подписью «Лучшая мама». Об этом сам чемпион рассказал в соцсетях.

— Такую вот медаль подарили в Дербенте, — написал Хабиб, прикрепив фотографию необычной награды.

Медаль непосредственно связана с окончанием карьеры Нурмагомедова в смешанных единоборствах. Именно из-за обещания матери, по собственному признанию, дагестанский чемпион принял решение о завершении карьеры. Благодаря ее помощи он смог пережить потерю отца. И уйти из спорта красиво.

Медаль маме чемпиона Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Спасибо маме. Она вместе с отцом вырастила достойного сына Дагестана. Достойно ушел. Совершенно заслуженная медаль, — пишут в комментариях пользователи.

Несмотря на все заявления президента UFC Дэйны Уайта, который отказывается объявлять пояс вакантным и ждет возвращения своего лучшего бойца, Хабиб пока и не думает о возобновлении карьеры. В беседе с фанатами боец рассказал, что в ближайшее время планирует получить диплом в РЭУ имени Плеханова, потом получить еще одно высшее образование и заняться бизнесом и сельским хозяйством.

— У меня есть бычки на откорме и коровы. Занимаюсь сельским хозяйством. Не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте только начинал тренироваться, — заявил чемпион.

Политической карьеры Нурмагомедов пока сторониться, подчеркивая, что каждый человек может быть полезен по-своему. А ему сейчас не хватит знаний, чтобы достойно занимать высокую должность депутата или главы республики.

Кроме того, Хабиб собирается запустить собственный мобильный оператор. Молодой бизнесмен пользуется огромной поддержкой публики, поэтому может рассчитывать на успех даже в таком предприятии.

— Я обязательно прикуплю симку, даже если пользоваться не буду. Просто поддержать тебя, Хабиб. Успехов во всем! — желают кумиру удачи поклонники.

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