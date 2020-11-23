Адвокат рассказал о болезни экс-сенатора Рауфа Арашукова

Сенатор Рауф Арашуков на заседании Басманного суда по избранию меры пресечения, 30 января 2019 г. Фото EPA/ТАСС

Стал известен результат тестирования экс-сенатора Рауфа Арашукова на коронавирус. Несмотря на все опасения и предварительно положительный результат, болезнь не подтвердилась. Сейчас подозреваемый в заказных убийствах политик почти выздоровел и продолжает работать с материалами следствия в СИЗО Лефортово.

— У нас были опасения, но, к счастью, они не подтвердились, — сообщил «Комсомольской правде» адвокат опального политика Владимир Постанюк. — Видимо, у моего подопечного была небольшая простуда, но сейчас он уже чувствует себя лучше. Продолжаем работать с предоставленными нам материалами дела по графику.

Напомним. что экс-сенатор Рауф Арашуков обвиняется в двух заказных убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля Следствие полагает, что по распоряжению отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова в 2010 году он заказал двух человек. От рук киллеров предводитель молодежного движения Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов. Предполагается, что их устранили ради сокрытия преступной деятельности влиятельной семьи.

— Сейчас мы находимся на стадии ознакомления с материалами дела, знакомимся с подробностями версий обвинения. Этот процесс, вероятнее всего, затянется до февраля следующего года. А после этого уже начнутся судебные заседания, — заявил Владимир Постанюк.

Тем временем Генеральная прокуратура пошла в суд, чтобы отобрать у семьи незаконно нажитое имущество. Во время обысков у Арашуковых нашли 9 домов, 5 квартир, автомобили, деньги и даже золото. Посчитав доходы, прокуроры пришли к выводу, что на свои «кровные» семья явно не могла приобрести такое богатство. Теперь все лишнее, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей, пойдет с молотка, а деньги обратят в доход государства.

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