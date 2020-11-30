Глава UFC встретится с Хабибом, чтобы обсудить возобновление карьеры

Хабиб Нурмагомедов встретиться с Дэйной Уайтом, чтобы обсудить продолжение карьеры. Фото: кадр интервью Дйэны Уайта / Валерий Звонарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава UFC Дэйна Уайт анонсировал встречу с Хабибом Нурмагомедовым, на которой будет обсуждаться будущее пояса в легком весе и возможное возвращение дагестанца ради еще одного боя. Об этом сообщает американский портал The Sports Rush.

На итоговой пресс-конференции после UFC 255 Уайт заявил, что готов ко встрече с Хабибом. Дагестанец положительно отреагировал в Instagram, написав «до скорой встречи». И, как сообщает портал, Нурмагомедов может встретиться с главой промоушена в самое ближайшее время.

– Я верю, что он вернется за 30-й победой. Он этого не говорил, но я верю в это, – заявил босс UFC.

После того, как Хабиб бросил свои перчатки в октагоне по завершении боя с Гейджи, в конец его карьеры поверил весь мир. Именно Дэйна Уайт спровоцировал разговоры о возможном возвращении бойца. Глава промоушена хорошо знает Нурмагомедова и считает, что дагестанцу может не хватить спокойной жизни. Он уверен, что его соревновательный дух еще не угас. Более того, покойный отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов всегда мечтал о триумфальном завершении карьеры непобедимого со счетом 30 – 0.

На возможное возвращение бойца намекал и его менеджер Али Абдель-Азиз, что только подогрело внимание публики. Кроме того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Дэйна Уайт отказался признавать пояс в легком весе вакантным.

Понять президента UFC легко – на последней пресс-конференции перед боем с Джастином Гейджи он абсолютно резонно заявил, что Хабиб – популярнейший боец смешанных единоборств в мире. И каждый его бой может принести промоушену больше ста миллионов долларов.

Однако сможет ли вернуться Нурмагомедов – большой вопрос. Дагестанец дал обещание матери и близким, что после 29-й победы завяжет со спортом. Смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова слишком больно ударила по его амбициям. Ведь, по словам самого чемпиона, их мечты о чемпионстве и звании лучшего в мире были общими. И возвращаться к ним после трагедии крайне болезненно и трудно.

Вопрос должен решиться сразу после встречи. Если Уайту не удастся уговорить Хабиба, ему будет нужна новая звезда в легком весе и пояс немедленно будет объявлен вакантным. В противном случае стоит ожидать триумфального возвращения главной звезды UFC.

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