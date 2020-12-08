За год в России задержаны и убиты 237 боевиков, предотвращен 41 теракт

Спецназ предотвратил 41 теракт, захватив и ликвидировав 237 боевиков и их лидеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

61 преступление террористической направленности, 41 теракт, 237 боевиков. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался об итогах работы за год. Подробности сообщает пресс-служба.

На заседании НАК и Федерального оперативного штаба председательствовал директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, спецслужбам удалось сорвать 61 преступление террористической направленности. 41 из них – теракты против мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

– В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов. Среди них 8 главарей бандформирований. Результатом оперативной деятельности стало задержание 36 бандглаварей, 162 боевиков и 591 пособника террористов, – заявил Александр Бортников.

Спецслужбам удалось конфисковать порядка больше 600 автоматов, карабинов и пистолетов, 134 самодельных бомбы, больше 3 тысяч мин и гранат а также более 100 тысяч патронов. Найдены и уничтожены 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Таким образом были разоружены и ликвидированы 55 законспирированных ячеек террористов.

Продолжается работа в миграционной среде на границах страны. В 2020 году спецслужбы не позволили попасть на территорию Российской Федерации 149 иностранным гражданам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.

На заседании было отмечено, что важнейшим фактором для распространения экстремистских идей являются интернет и социальные сети. Спецслужбы ведут активную работу в связке с Роскомнадзором. Так, за отчетный период, было заблокировано 66,5 тысяч экстремистских материалов.

Ведется работа по уничтожению финансовой базы бандформирований. За год пресечены 184 преступления, направленных на материальную поддержку террористов. Заблокированы счета 1 200 человек, подозреваемых в причастности к деятельности боевиков. Общая содержавшаяся на них сумма превышает 57 миллионов рублей.

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