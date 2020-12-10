В России создали новое лекарство от коронавируса

Эффективность препарата доказана лабораторно. На очереди доклинические исследования Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты пятигорской городской больницы разработали лекарство от коронавируса. Препарат прошел первое лабораторное исследование. Как действуют целебные вещества, какая у них токсичность, а также когда и в каком виде лекарство появится в аптеках - об этом "КП" рассказал один из исследователей Антон Горячев.

Антон Горячев и его коллеги из Пятигорска и Москвы использовали метод "антисмысловой терапии". Фото: пресс-служба Пятигорской городской больницы

- Коронавирус - это инфекция с одной цепью РНК. Попадая в организм, вирус прикрепляется к цепи РНК человеческой клетки. И в таких благоприятных условиях инфекция комфортно размножается, копируется, - рассказывает Антон Горячев. - Наш препарат представляет собой короткую цепочку нуклеиновой кислоты, которая проникает в клетку организма, связывается с цепочкой вируса и прекращает его генетическую программу.

Подобный метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Ранее его уже применяли зарубежные специалисты.

- Когда началась пандемия, мы с коллегами подумали, что механизм "антисмысловой терапии" мог бы нам помочь. Мы стали подробнее изучать связанную с этим литературу и обнаружили, что такой методикой уже пользовались американцы. В 2002-2004 годах была вспышка атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии. Ученые подбирали цепочки нуклеиновых кислот для подавления вируса препаратом. Мы решили, что если у американцев это получилось с вирусом атипичной пневмонии, то такой метод поможет и нам.

Группа из пяти медиков нашла участок нуклеиновый кислоты коронавируса, которую можно было бы подавить, и подобрали к ней нужную "антисмысловую цепочку".

- Препарат прошел лабораторное исследование в центре имени Гамалеи [там разработали российскую вакцину от COVID - Прим.]. Он показал низкую токсичность. А при проверке эффективности выяснилось, что лекарство снижает концентрацию вируса в 5-13 раз. То есть, он значительно уменьшает вирусную нагрузку.

Пока это первый этап исследования препарата. Впереди доклинические и клинические испытания. Но уже выведены данные о самом лекарстве.

Группа исследователей ищет финансирование. Им нужно около 10 млн и 2 месяце работ на доклинические исследования. Фото: пресс-служба Пятигорской городской больницы

- Препарат после всех исследований можно использовать для лечения легких, среднетяжелых и тяжелых больных. Для легких форм заболевания - это ингаляции, а для тяжелых - уколы. Но подчеркну: это не вакцина. Без вируса лекарство бесполезно, оно просто не будет работать. Препараты такой же химической группы циркулируют около 12 часов. Если клинические испытания пройдут успешно, то его будут вводить два раза в сутки.

Точную цену лекарства пока сложно определить, но Антон Горячев предположил, что оно не будет дорогим.

- Когда мы заказывали нуклеотидные препараты в компании, которая занимается их производством, по себестоимости на одну дозировку уходило около 700 рублей. Но это разовый заказ. Если начнутся оптовые поставки и массовый выпуск, цена должна упасть.

Медики продолжают исследовать препарат. На доклиническое исследование им нужны 10 млн рублей и два месяца. Сейчас специалисты ищут инвестора.

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