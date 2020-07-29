2020-07-29T08:46:41+03:00
Происшествия

После убийства росгвардейца на Кавказе завели уголовное дело

На окраине села в Ингушетии неизвестные застрелили 32-летнего сотрудника
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: Следственный комитет РИФото: Следственный комитет РИ
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По факту убийства 32-летнего сотрудника Росгвардии в Ингушетии завели уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 28 июля около 18:30 росгвардейца застрелили из огнестрельного оружия в его же машине на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района. Место преступления в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ". После чего злоумышленники забрали табельное оружие сотрудника и скрылись.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц его совершивших, - комментируют в следственном комитете республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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