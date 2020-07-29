После убийства росгвардейца на Кавказе завели уголовное дело

По факту убийства 32-летнего сотрудника Росгвардии в Ингушетии завели уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 28 июля около 18:30 росгвардейца застрелили из огнестрельного оружия в его же машине на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района. Место преступления в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ". После чего злоумышленники забрали табельное оружие сотрудника и скрылись.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц его совершивших, - комментируют в следственном комитете республики.