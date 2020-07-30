Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 июля 2020: новых случаев все меньше

Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 июля 2020: актуальные данные о COVID-19 в республике. Число инфицированных, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

Согласно сводке федерального оперативного штаба на утро 30 июля, в республике зафиксировали 4415 зараженных. За день коронавирус выявили еще у 18 пациентов. Медики вылечили 3079 больных. 21 человек, к несчастью, скончались.

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Больше всего зараженных, по последней информации на 26 июля, в Черкесске - 1866 местных жителей. Следом Хабезский (471 жителя), Зеленчукский (338), Малокарачаевский (325), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (222) и Карачаевский (203) районы. В прочих территориях КЧР было менее 200 заболевших.

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В Карачаево-Черкесской Республике сейчас третий этап снятия режима самоизоляции. Что можно, а что пока нельзя делать - рассказываем в материале по ссылке.

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