2020-07-31T00:03:58+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 31 июля 2020: на случай второй волны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 31 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 31 июля 2020: количество инфицированных, вылеченных и скончавшихся. Публикуем свежие данные по COVID-19 в регионе.

По информации федерального оперативного штаба на утро 31 июля, в республике выявили 4433 зараженных. За день коронавирус выявили еще у 10 пациентов. Медики вылечили 3194 больных. 21 человек, к несчастью, скончались.

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Тем временем, в регионе начали готовиться в возможному наступлению "второй волны" коронавируса. Сейчас количество зараженных идет на снижение, но чтобы оперативно отреагировать и избежать тяжелых последствий - власти дали поручение "мобилизовать ресурсы и подготовить систему здравоохранения".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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