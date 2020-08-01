2020-07-31T23:24:18+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 августа 2020: в больницах почти никого

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 1 августа 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 августа 2020: сообщаем свежую информацию по борьбе с COVID-19 в регионе.

Согласно сводке федерального оперативного штаба на утро 1 августа, в республике зафиксировали 4442 зараженных. За сутки коронавирус нашли еще у 9 пациентов. Медики выписали 3194 больных, 87 инфицированных находятся в больнице. 23 человека умерли.

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В республике начали подготовку к возможному наступлению "второй волны" коронавируса. Пока что число зараженных идет на спад, но если количество начнет вновь расти и нужно будет оперативно отреагировать на ситуацию - власти решили заранее "мобилизовать ресурсы и подготовить систему здравоохранения".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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