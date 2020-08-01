Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 августа 2020: в больницах почти никого

Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 августа 2020: сообщаем свежую информацию по борьбе с COVID-19 в регионе.

Согласно сводке федерального оперативного штаба на утро 1 августа, в республике зафиксировали 4442 зараженных. За сутки коронавирус нашли еще у 9 пациентов. Медики выписали 3194 больных, 87 инфицированных находятся в больнице. 23 человека умерли.

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус 00:00 00:00

В республике начали подготовку к возможному наступлению "второй волны" коронавируса. Пока что число зараженных идет на спад, но если количество начнет вновь расти и нужно будет оперативно отреагировать на ситуацию - власти решили заранее "мобилизовать ресурсы и подготовить систему здравоохранения".

Отпуск-2020: поехать или остаться на Ставрополье 00:00 00:00

В Карачаево-Черкесской Республике сейчас третий этап снятия режима самоизоляции. Что можно, а от чего стоит пока отказаться - узнаете в материале по ссылке.

ДРУГИЕ НОВОСТИ КЧР

С жены беглого олигарха, задолжавшего миллиарды, взыщут 147 млн рублей

Бизнесмен из КЧР Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Лондоне (подробности)