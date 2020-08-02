Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 2 августа 2020: открытие фитнес-центров и новые заболевшие

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 2 августа 2020 года. Мы собрали для вас подробную информацию о распространении болезни, статистику, а также последние новости по изменениям ограничений режима самоизоляции.

По данным на утро 2 августа 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае заражено 2570 человек. Речь идет об активных больных. Их число за последние сутки уменьшилось на 15.

Отметим, что за 24 часа диагноз «коронавирусная инфекция был поставлен 118 жителям края, а 130 пациентов выздоровели и были сняты с учета. Трое тяжелобольных, к несчастью, скончались.

Таким образом за весь период падемии был заражен 8341 ставрополец. Более 67% заболевших оставили COVID-19 в прошлом — в абсолютных цифрах это 5612 жителей. 159 пациентов скончались.

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С 1 августа на Ставрополье введены новые послабления режима самоизоляции. На этот раз указ губернатора коснулся фитнес-центров и спортшкол. Мечты о коллективных тренировках и водных процедурах в бассейнах пока остаются мечтами. Залы можно заполнять лишь на 25%. Однако заведениям разрешили, наконец, открыться.

С 30 июля стали доступны многофункциональные центры края. Однако всем желающим попасть в МФЦ нужно предварительно записаться через интернет.