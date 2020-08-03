Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 3 августа 2020: более 294 тысяч исследований

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 3 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале "КП - Северный Кавказ".

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус 00:00 00:00

По состоянию на утро 3 августа на Ставрополье обнаружили 8560 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 111 новых пациентов и выписали 39. Всего болезнь победили 5712 жителя края. К несчастью, 163 человека умерли от инфекции.

- Мы сохраняем достаточно высокую динамику по тестированию на COVID-19, только за прошедший день проведено около 4 тысяч таких исследований. И эта работа способствует выявлению новых случаев заражения, - написал губернатор Владимир Владимиров.

Ставропольские медики провели почти 294 тысяч исследований.

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