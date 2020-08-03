"Это не женщина, это беда": девушка внука Пугачевой предстала в развязном образе

Мария - девушка чеченского внука Аллы Пугачевой Дени - влюбила в себя пользователей сети пленительным образом. Только вот темный лук красавицы, одним из главных элементов которого были рваные шорты, увидело мало людей. Но мы это исправим.

О том, что белокурая москвичка Мария встречается с Дени Байсаровым, стали говорить в конце 2019 года. Молодые люди не афишируют отношения. Да и времени для этого мало - оба живут в разных странах. Тем не менее, парочка старается видеться чаще: к примеру, в ноябре девушка прямиком с пар полетела в Лондон к Дени, чтобы отметить Хэллоуин.

Прогулка Дени Байсарова с Марией.

О пассии сына певицы Кристины Орбакайте и миллионера Руслан Байсарова известно немного. Учится Мария в МГИМО, занималась конным спортом. И дружит с Дени с раннего детства. За это время она успела познакомиться с Примадонной. После дня рождения Аллы Борисовны в социальных сетях девушки появился снимок с прославленной певицей.

yourmaria Такие тёплые воспоминания... #сднемрожденияалла

Несмотря на дружбу со знаменитостями российского шоу-бизнеса, у Марии мало подписчиков. Но и для своей аудитории в 1,5 тысячи пользователей она старается быть прелестной и разной. Черный образ - рваные шорты, великоватая кожаная куртка и обыкновенная футболка без какого-либо рисунка - очаровал строгостью и рок-н-ролльным пафосом.

- Это не женщина, это беда, - прокомментировала фотографию подруга Марии. Почти так же подписала снимок сама девушка.

yourmaria double trouble (двойная неприятность)

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