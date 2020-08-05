Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 августа
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 5 августа. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в каждой территории края. Сколько людей заразилось, выздоровело и умерло - в материале "КП - Северный Кавказ".
1. Ставрополь - 1546 случаев, 1076 выздоровевших, 49 смертей;
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2. Пятигорск - 672 случая, 489 выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 482 случая, 382 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский округ - 434 случая, 317 выздоровевших, семь смертей;
5. Нефтекумский район - 385 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;
6. Минераловодский район - 348 случаев, 251 выздоровевший, 11 смертей;
7. Кочубеевский район - 341 случай, 314 выздоровевших, семь смертей;
8. Буденновский район - 352 случая, 189 выздоровевших, пять смертей;
9. Невинномысск - 319 случаев, 272 выздоровевших, пять смертей;
10. Ессентуки - 309 случаев, 259 выздоровевших, семь смертей;
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11. Предгорный район - 293 случая, 196 выздоровевших, три смерти;
12. Благодарненский район - 295 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;
13. Шпаковский район - 291 случай, 124 выздоровевших, восемь смертей;
14. Изобильненский район - 224 случая, 25 выздоровевших, три смерти;
15. Левокумский район - 210 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;
16. Советский городской округ - 212 случаев, 183 выздоровевших, смертей нет;
17. Ипатовский район - 195 случаев, 144 выздоровевших, одна смерть;
18. Петровский район - 182 случая, 106 выздоровевших, четыре смерти;
19. Курской район - 181 случай, 47 выздоровевших, две смерти;
20. Арзгирский район - 161 случай, 125 выздоровевших, смертей нет;
21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 151 случай, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Кировский район - 118 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;
25. Новоселицкий район - 117 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 110 случаев, 54 выздоровевших, смертей нет;
27. Труновский район - 117 случаев, 75 выздоровевших, одна смерть;
28. Александровский район - 81 случай, 57 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 73 случая, 53 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский район - 63 случая, 36 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 54 случая, 42 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 34 случая, 28 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно последней информации за 5 августа, в Ставропольском крае зафиксировали 8658 (+98) случаев инфицирования коронавирусом. Вылечили 5855 (+143) человек, 165 (+2) - умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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