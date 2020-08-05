2020-08-04T21:26:03+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 5 августа. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в каждой территории края. Сколько людей заразилось, выздоровело и умерло - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1546 случаев, 1076 выздоровевших, 49 смертей;

Самоизоляция для групп риска и налоговые льготы: коронавирус на Ставрополье

00:00
00:00

2. Пятигорск - 672 случая, 489 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 482 случая, 382 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 434 случая, 317 выздоровевших, семь смертей;

5. Нефтекумский район - 385 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;

6. Минераловодский район - 348 случаев, 251 выздоровевший, 11 смертей;

7. Кочубеевский район - 341 случай, 314 выздоровевших, семь смертей;

8. Буденновский район - 352 случая, 189 выздоровевших, пять смертей;

9. Невинномысск - 319 случаев, 272 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 309 случаев, 259 выздоровевших, семь смертей;

Есть ли жизнь после COVID-19: какие последствия провоцирует вирус

00:00
00:00

11. Предгорный район - 293 случая, 196 выздоровевших, три смерти;

12. Благодарненский район - 295 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Шпаковский район - 291 случай, 124 выздоровевших, восемь смертей;

14. Изобильненский район - 224 случая, 25 выздоровевших, три смерти;

15. Левокумский район - 210 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 212 случаев, 183 выздоровевших, смертей нет;

17. Ипатовский район - 195 случаев, 144 выздоровевших, одна смерть;

18. Петровский район - 182 случая, 106 выздоровевших, четыре смерти;

19. Курской район - 181 случай, 47 выздоровевших, две смерти;

20. Арзгирский район - 161 случай, 125 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 151 случай, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Кировский район - 118 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;

25. Новоселицкий район - 117 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 110 случаев, 54 выздоровевших, смертей нет;

27. Труновский район - 117 случаев, 75 выздоровевших, одна смерть;

28. Александровский район - 81 случай, 57 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 73 случая, 53 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 63 случая, 36 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 54 случая, 42 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 34 случая, 28 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно последней информации за 5 августа, в Ставропольском крае зафиксировали 8658 (+98) случаев инфицирования коронавирусом. Вылечили 5855 (+143) человек, 165 (+2) - умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставропольском крае на месяц открыли детские лагеря

В учреждения смогут попасть только дети-сироты и дети без попечительства (подробности)

На Ставрополье откроются фитнес-центры и спортшколы

Новое распоряжение о послаблении режима самоизоляции подписал губернатор Владимир Владмимров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ДТП в Дагесане: грузовик сорвался в обрыв, пострадали три женщины
На Ставрополье каждый десятый сдал тест на коронавирус
Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %
Ставропольчанка создала избушку добрых вестей
В Пятигорске устроят Эммануэлевский бал
Дорогу из аэропорта Минеральных вод в Кисловодск расширят до четырех полос
В Железноводске появилась система навигации в стиле Средневековья
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Пятигорске трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку
На Ставрополье горе-мать наказана за попытку продать новорожденную дочь
На Ставрополье телефонные мошенники выманили у россиян полтора миллиона рублей
На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
В Ставрополе пьяный пассажир выпал из автобуса
В Северной Осетии планируют открыть 4 коворкинг-площадки
В Ставрополе начался фестиваль цветников
В Ставрополе пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили
На Ставрополье все школы к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму детей
В ставропольском селе защищают дома от паводка
Каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на коронавирус
На Ставрополье пьяный водитель 7 раз пытался обмануть алкотестер
В Пятигорске День города будут праздновать три дня
Житель Ставрополья связал ноги и руки другу и задушил его
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек
Ставропольские аграрии готовятся к осеннему севу
УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для инвестиционных вкладов