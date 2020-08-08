Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 8 августа 2020: в магазинах и на рынках введен масочный режим

Напомним, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 7 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По состоянию на утро 7 августа на Ставрополье обнаружили 8999 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 104 новых пациентов и выписали 172. Всего болезнь победили 6172 жителя края.

К несчастью, 172 человека умерли от инфекции.

На Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Охват тестирований набирает обороты и не снижается. За всё время в крае провели уже больше 308 тысяч тестов.

Напомним, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим. Теперь маски будут носить сотрудники и посетители. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставрополья от 6 августа 2020 года.

Также в документе речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции.