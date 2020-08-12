«Отдал свои вещи за "косяки"»: трое дагестанцев раздели подростка «по понятиям»

Нападавшие считают, что парень «по-понятиям» поступил правильно и сам все отдал. А значит и вины за ними нет. Фото: кадры видео ГУ МВД по Республике Дагестан

Трое дагестанских юношей раздели подростка за его «косяки». Молодые люди утверждают, что 17-летний парень сам осознал свои ошибки и отдал все вещи по собственной воле. А значит и вины за ними нет. Вот только полиция с такой точкой зрения не согласна.

История унизительного обнажения произошла в Махачкале. Трое парней на машине подъехали к подростку с «вопросами». Парня попросили сесть в машину и увезли на склон ближайшей горы Тарки-Тау, чтобы поговорить без свидетелей.

— Согласно показаниям заявительницы, молодые люди под угрозой применения ножа завладели вещами её сына. В частности — беспроводными наушниками, стоимостью 12 000 рублей, деньгами в сумме 6 500 рублей, обувью, стоимостью 3 800 рублей и мобильным телефоном, стоимостью 10 000 рублей, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Полицейские быстро нашли грабителей. Неожиданно молодые люди совсем не стали отрицать того, что завладели вещами мальчишки. Вот только версия у них была совсем другая. Они настаивают на том, что парень «осознал свою вину».

— Задержанные пояснили, что у них возникли "некоторые вопросы" к своему знакомому, для выяснения которых они отвезли его на своей машине на склон горы «Тарки-Тау» и после «непринужденной» беседы он сам им всё отдал. Поэтому они «ни в чем не виноваты», — сообщила собеседница «КП».

Полицейские считают по-другому. Согласно действующему законодательству, они классифицировали инцидент по статье «Разбой». Пойманным 20 и 21-летним бандитам, раздевшим мальчишку «по понятиям», грозит до 8 лет колонии.

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