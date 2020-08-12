Муфтият Дагестана запретит калечить женщин обрезанием

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане выпустят фетву [решение муфтия по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама - прим.ред.], которая запрещает делать женское обрезание из религиозных побуждений. Об этом сообщил руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев YouTube-каналу ROMB.

Мужчина заявил, что женское обрезание противоречит нормам ислама. Такую операцию могут проводить только из медицинских соображений.

- Мужское обрезание часто практикуется, и в этом есть однозначная польза. Есть понятие "худэктомия", это тоже проводится по медицинским и косметологическим соображениям. [...] Ислам категорически запрещает хирургическое вмешательство, если только речь не идет о каком-то профессиональном, компетентном заключении врача. В иных случаях ислам запрещает калечить тело человека, - заявил Атаев.

По словам представителя муфтията Дагестана, если бы к ним обращались те, кто делает подобную процедуру или идет на нее из-за религии - они бы запретили им совершать такое.

Тему женского обрезания считают резонансной после уголовного разбирательства в Ингушетии. Отец попросил у бывшей жены 9-летнюю дочь и сына, чтобы увидеться с ними. По приезде его нынешняя супруга отвела ребенка в больницу на операцию. Мужчина не хотел, чтобы его дочка возбуждалась. После этого отец отправил детей домой, дав 500 рублей на маршрутку.

Прейскурант частной клиники Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Фигурантом дела по этому факту стала врач-гинеколог Изаня Нальгиева. Ей инкриминируют третью часть 115 статьи УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Больнице никакой ответственности не вменяют. В беседе с корреспондентом "КП - Северный Кавказ" представитель клиники заявил, что Нальгиева у них не работает, и отказался соединять с главврачом.

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