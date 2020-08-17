Отрезать нельзя оставить: муфтият пояснил, когда можно делать женское обрезание

Против врача возбудили первое в России уголовное дело о женском обрезании. Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отдел фетв муфтията Дагестана объяснил, в каком случае в исламе разрешено делать женское обрезание. Представители мусульманского духовенства затронули тему после резонанса в сети и СМИ.

Еще 13 августа руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев в интервью YouTube-каналу ROMB сказал, что они хотят запретить женское обрезание. По его словам, такую операцию могут делать только из медицинских соображений. "В иных случаях ислам запрещает калечить тело человека", - сказал Атаев. Ответ на вопрос в отделе назвали неверным.

- В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение. Но неправильная трактовка вопроса обусловлена неактуальностью данного явления в обществе, - сказано в сообщении.

Женское обрезание, по исламским правилам, подразумевает удаление "небольшой частички клиторального капюшона". И то, делается такая операция, только если у пациентки есть лишняя кожа. Отрезать остальное нельзя.

- Некоторые ученые прошлых столетии предполагали, что представительницы западных и восточных стран имеют некоторую анатомическую разницу в строении половых органов, а именно: они считали, что у западных женщин обычно не бывает лишней кожи, в отличие от восточных, - разъясняют в муфтияте Дагестана. Следовательно, у западных женщин нет нужды в обрезании.

Напомним, тема стала резонировать после истории 9-летней девочки из Ингушетии, отец которой втайне от бывшей жены отвел ребенка на операцию. Против врача Изани Нальгиевой возбудили первое в России уголовное дело о женском обрезании.

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"От многих фактов в этой истории волосы встают дыбом. Сложно осознавать, что это у нас в стране еще живут по каким-то горным законам. Отец Аиши даже не был вписан детям в свидетельство о рождении. Брак между Линой и им не был оформлен в ЗАГСе. Получается, он вообще не имел права осуществлять с ребенком какие-либо медицинские манипуляции" (репортаж kp.ru)