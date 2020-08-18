Ирония или любовь: Юрий Чайка задекларировал раритетную "Чайку"

Юрий Чайка рассказал, сколько заработал в последний год, пока был на посту генпрокурора. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка опубликовал свою декларацию. Доход политического деятеля увеличился на 37%, а доход его супруги упал на 100%.

Согласно документу, Чайка в 2019 году заработал 12,94 млн рублей. В прошлом году политик получил 9 млн рублей. Недвижимости у полпреда нет. Кроме того, он задекларировал одну машину - ГАЗ-13, именуемую как "Чайка". Отметим, что эту машину Чайка хранит, как минимум, с 2008 года: именно тогда мужчина впервые указал ее в декларации. За 12 лет из документа пропал другой раритетный автомобиль "ГАЗ-69", но "Чайка" остается. Правда, в интервью 2017 года для ТАСС Чайка признался, что не сидит за рулем - нет прав.

Примерно такая "Чайка" у Чайки. На них в советское время передвигалась партийная элита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Служил инструктором-диспетчером отдельного учебного автомобильного батальона. За рулем, правда, не сидел, до сих пор прав не имею. Вождение машины не мое занятие.

В пользовании у Чайки квартира в 204 квадратных метров, половина которой принадлежит его жене. Супруга политика в 2019 году не задекларировал свой доход, но еще в 2018 она задокументировала 2,76 млн рублей. Машины у нее нет.

Отметим, что в декларации Юрий Чайка указывает доход, который он получил еще на посту генерального прокурора России. С января 2020 года мужчина перешел на должность полпреда президента в СКФО.

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