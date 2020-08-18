"Руки-Базуки" в порно: Кирилл Терешин меняет профессию

У Терешина было три попытки войти в индустрию. Все время что-то мешало Фото: СОЦСЕТИ

"Руки-Базуки" в порно: блогер уходит в новую индустрию. А ведь у этого всегда были предпосылки. "КП - Северный Кавказ" рассказывает, как фрик перекочевал на рынок взрослого кино.

Как только о чудаковатом блогере из Пятигорска узнала вся страна, "Руки-Базуки" рассказывал, что ему давали роль в эротическом фильме. Но Терешин брезгливо отверг предложение и 20 миллионов за съемки. "Это относится к другой ориентации. Сниматься голым я считаю за педофилию", - ругался он в интервью блогу "The люди".

Правда, спустя полгода Терешин снял секс-видео с экс-участницей "Дома-2" Олесей Малибу. Там парочка занимается петтингом [удовлетворение через эрогенные зоны без полового контакта - прим.ред.]. До постели так и не дошло: девушка согласилась переспать с фриком только после свадьбы. Парочка разошлась после нескольких ссор на публику.

Некоторое время тема секса для "Рук-Базук" была закрытой. Одна из девушек опубликовала ролик, на котором пытается возбудить блогера. Но тот недовольно отвернулся и заснул: "Мне нужно отдохнуть!" Зимой 2020 года в сеть "слили" компрометирующее видео с Терешиным, сделанное на обычных съемках. Друзья вынудили фрика обнажиться в районе таза. Казалось бы, "слив" [опубликованный без ведома актера материал эротического характера - прим.ред.] должен был разрушить репутацию блогера, но парень хитро вышел из неловкой ситуации. Парень стал хвастаться размером, постоянно путаясь в показаниях - то 17 сантиметров, то 20, то 22.

Теперь у Терешина свой верифицированный аккаунт на популярном сайте и первое откровенное видео с порнозвездой. Екатерина Великая, или "Candi Katty", ранее снималась в эпизодических ролях, но без имени. Деловую репутацию она сделала себе благодаря зарубежному сайту, на котором авторы продают голые фото и видео. Там Екатерина одна из самых популярных моделей: за месячную подписку девушка берет 6,59 долларов, за годовую - почти 100 долларов. В Instagram у девушки 41 тысяча подписчиков, в Telegram - около четырех.

Кирилл Терешин и его партнерша Екатерина Великая. Фото: rukibazuki_official Фото: СОЦСЕТИ

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