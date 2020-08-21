На путь Господа: Кирилл Терешин уйдет в монастырь после операции на "руки-базуки"

Кирилл Терешин признался, что верит в Бога. Но искренен ли он с подписчиками? Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Терешин сделал заявление о том, куда уйдет после операции на "руки-базуки". Парень уверяет, что стал чаще думать о Боге и жизни обычного человека. Неожиданное признание фрик сделал в социальных сетях.

Блогер долгое время пропагандировал гедонистический образ жизни. Говорил, что никогда не станет "работать на дядю", и восхищался утренними пробками за окном - потому что сам не стоит в них. Теперь, когда "руки-базуки" вот-вот должны удалить, "Вазелиновый качок" ищет новые пути заработка. Ранее он заявлял об участии в кино, а сейчас резко передумал - и делает ставку на Бога.

- С моей медийность стыдно работать на кого-то, скажите? - вопрошал Терешин и добавил. - Если честно, после всех моих операций я бы превратился в обычного человека. И остался бы до конца жизни в церкви.

"Руки-Базуки" говорит, что хочет стать на путь Господа, чтобы искупить свои грехи и молиться за здоровье матери. Блогер отметил и прелести церковной службы - "жизнь на гособеспечении", как у Христа за пазухой.

- Я верю в Бога и дух. Хочу, чтобы моя мамочка прожила в комфорте. Я сделал много, чего не надо было делать, и церковь для меня - выход, - говорит Терешин. - Я знаю, что многие меня ненавидят, хотят моей смерти. Но одному Богу решать судьбу человека.

Напомним, вскоре фрик пойдет на вторую операцию - ему удалят правый трицепс. В 2021 году хирурги полностью вырежут вазелин из мышц. Операции будут сложными, есть риск осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции

Одиозный блогер Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Руки-Базуки", вышел в свет после операции. Фрик появился в московском ресторане в компании естественных качков и своего пиар-менеджера. Сториз с заведения опубликовал сам синтольщик [видео]