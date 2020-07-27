2020-07-27T18:27:35+03:00
Общество

Кирилл Терешин идет на вторую операцию по удалению "рук-базук"

У парня уже нет вазелина в левом трицепсе [видео, фото]
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин часто жаловался на спазмы и температуру в рукахКирилл Терешин часто жаловался на спазмы и температуру в рукахФото: СОЦСЕТИ
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Противоречивого блогера Кирилла Терешина, известного в сети как "Руки-Базуки", отправляют на вторую операцию по удалению вазелина. Фрику прооперируют правый трицепс. Об этом он сообщил в социальных сетях.

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Парень опубликовал несколько сториз. В первом видео Терешину выкачивали побочную жидкость из шрама, во втором - делали УЗИ правого трицепса. А в последнем ролике он обратился к подписчикам.

Кирилл Терешин - о предстоящей операции.Видео: соцсети

- Мне сказали, когда операцию сделают. Я готовлюсь. Оглашать дату мне пока нельзя. Как все будет - сообщу, - поделился "Руки-Базуки".

Молодой человек уже удалил правый трицепс в рамках шоу Аланы Мамаевой "Пластика". Тогда-то и выяснялось, что Терешин вкалывал в свои мышцы вазелин. По ориентировочной оценке, в руках у блогера было шесть килограмм вещества. Сейчас уже - 4,5.

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

Согласно выводам врачей, самые трудные операции придутся на бицепсы.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок, - сказал хирург Дмитрий Мельников, оперировавший "Руки-Базуки".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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