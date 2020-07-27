Кирилл Терешин идет на вторую операцию по удалению "рук-базук"
Противоречивого блогера Кирилла Терешина, известного в сети как "Руки-Базуки", отправляют на вторую операцию по удалению вазелина. Фрику прооперируют правый трицепс. Об этом он сообщил в социальных сетях.
"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого
Парень опубликовал несколько сториз. В первом видео Терешину выкачивали побочную жидкость из шрама, во втором - делали УЗИ правого трицепса. А в последнем ролике он обратился к подписчикам.
Кирилл Терешин - о предстоящей операции.Видео: соцсети
- Мне сказали, когда операцию сделают. Я готовлюсь. Оглашать дату мне пока нельзя. Как все будет - сообщу, - поделился "Руки-Базуки".
Молодой человек уже удалил правый трицепс в рамках шоу Аланы Мамаевой "Пластика". Тогда-то и выяснялось, что Терешин вкалывал в свои мышцы вазелин. По ориентировочной оценке, в руках у блогера было шесть килограмм вещества. Сейчас уже - 4,5.
Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".
Согласно выводам врачей, самые трудные операции придутся на бицепсы.
- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок, - сказал хирург Дмитрий Мельников, оперировавший "Руки-Базуки".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Одиозный блогер Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Руки-Базуки", вышел в свет после операции. Фрик появился в московском ресторане в компании естественных качков и своего пиар-менеджера. Сториз с заведения опубликовал сам синтольщик [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»