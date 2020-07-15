"Греет вазелин в руках": Кирилл Терешин сбежал от удаления "рук-базук" на море

Кирилл Терешин нарушил все запреты. Из Москвы, в которой он пережил режим самоизоляции, "Руки-Базуки" уехал на море. А тем временем у блогера должна состояться очередная операция по удалению дефекта - на этот раз правого трицепса.

О намерении выкачать вещества из рук Терешин заговорил в начале 2019 года. Фрику надоела боль и высокая температура — спасало только внимание, прикованное к нему на улице и в интернете. Даже с удаления "рук-базук" блогер сделал шоу, которое до сих пор вызывает ужас, сострадание и гнев.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

В ноябре того же года Алана Мамаева помогла качку удалить вещества из левого трицепса. Тогда выяснилось, что фрик вколол в мышцы вазелин. "Материал дешевый, не рассасывается", — сетовал Терешин. Случай шокировал даже опытного хирурга Дмитрия Мельникова.

— Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту, — говорил "КП - Северный Кавказ" доктор. — К сожалению, подобные проблемы — не редкость. Однако с вазелином в руках мы сталкиваемся впервые.

Из Терешина выкачали 1,5 килограмма вазелина — впереди еще 4,5. По признанию Мельникова, самые трудные операции будут на бицепсы. Со слов блогера, полное удаление планируют на начало-середину 2021 года.

Терешин - о поездке на море.Видео: соцсети

Парень, правда, всячески оттягивает удаление и радуется, что из-за пандемии перенесли операцию. Блогер в поисках себя: сделал тату и подтяжку лица, хочет залить глаза голубой краской. Что будет дальше — страшно представить. Например, карьера на необычной работе. А пока он просто греет вазелин в руках.

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