Раскрыты подробности контртеррористической операции в Ингушетии

Один из боевиков привел в действие пояс шахида, второй скрылся
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Появились подробности контртеррористической операции неподалеку от села Али-Юрт в Ингушетии. Всего боевиков было двое: один погиб после ранения, второй скрылся, его поиски продолжаются.
Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона, ранним утром 26 августа террористов обнаружили неподалеку от селения. Они скрывались в лесном массиве у прудов. Спецназовцы попытались задержать боевиков, однако те начали отстреливаться.
— В ходе боестолкновения один из бандитов был ранен. Он погиб. Предположительно это связано с использованием «пояса шахида». Его сообщник скрылся, — сообщил собеседник «КП».
Спецназ прочесывает окрестности села в поисках террориста. Спецоперация продолжается, с телом работают эксперты. Потерь среди правоохранителей нет.
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