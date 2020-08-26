Раскрыты подробности контртеррористической операции в Ингушетии

Один из боевиков привел в действие пояс шахида, второй скрылся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Появились подробности контртеррористической операции неподалеку от села Али-Юрт в Ингушетии. Всего боевиков было двое: один погиб после ранения, второй скрылся, его поиски продолжаются.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона, ранним утром 26 августа террористов обнаружили неподалеку от селения. Они скрывались в лесном массиве у прудов. Спецназовцы попытались задержать боевиков, однако те начали отстреливаться.

— В ходе боестолкновения один из бандитов был ранен. Он погиб. Предположительно это связано с использованием «пояса шахида». Его сообщник скрылся, — сообщил собеседник «КП».

Спецназ прочесывает окрестности села в поисках террориста. Спецоперация продолжается, с телом работают эксперты. Потерь среди правоохранителей нет.

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