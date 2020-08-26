Появилось видео с уничтожением боевика в Ингушетии

Спецоперация прошла 2 августа в лесном массиве

Появилось видео от НАК с уничтожением бандита на территории Назрановского района в Ингушетии:

В лесу у села Али-Юрт боевика застали врасплох – оружие он не сложил, а устроил перестрелку и взорвал самодельную бомбу. Был в итоге ликвидирован силовиками. А на месте изъято оружие и боеприпасы бандита. В ходе КТО не пострадали правоохранители или гражданские.

Как сообщает источник «КП», террористов в лесном массиве у селения было двое, поиски сбежавшего – продолжаются. Личность уничтоженного боевика устанавливается.

Напомним, что 23 августа в ингушском поселении Троицкое также вводили режим КТО, и силовиками были уничтожены трое, присягнувших запрещенной в России международной террористической группировке ИГИЛ.

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