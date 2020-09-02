«Сорвалось из-за денег»: продюсер «Ласкового мая» рассказал о несостоявшихся гастролях Ди Каприо в России

Гастроли Леонардо Ди Каприо в России сорвались из-за финансовой ситуации Фото: REUTERS

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил о сорвавшихся гастролях голливудской звезды Леонардо Ди Каприо в России. По словам известного шоумена, Лео должен был дать серию концертов в России и скандинавских странах сразу после премьеры легендарного «Титаника».

— Никто не знает, но сегодня я могу раскрыть эту тайну. Леонардо Ди Каприо мог приехать в Россию с гастольным концертным туром в конце 90-х годов. Молодой и талантливый актер доверил мне быть своим продюсером, у нас даже был заключен контракт, — написал Разин в своем Instagram.

К несчастью, шоу было запланировано на 1998 год. В стране произошел дефолт и, в связи с тяжелой экономической ситуацией, Леонардо оказался от этой идеи.

Фотографии контракта с голливудской звездой опубликовал продюсер Андрей Разин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Только дефолт не дал возможности осуществиться этому контракту. Все сорвалось из-за денег. Это была феерическая программа. Шоу мирового уровня. Тем более от звезды уровня таланта Леонардо. Но, к сожалению, не срослось. От этой договоренности остался лишь контракт, который сегодня вы можете увидеть в оригинале, — написал Разин.

Шоу-программа Ди Каприо в России должна была пройти меньше, чем через год после премьеры легендарного «Титаника».

Напомним, что Андрей Разин недавно потряс общественность своим удивительным преображением. Продюсер, благодаря особой диете от специалистов работавших с Аллой Пугачевой, смог сбросить почти 50 килограммов. Подробностями руководитель «Ласкового мая» поделился с корреспондентом «Комсомолки».

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